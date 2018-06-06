Компания ASUS представляет ноутбуки VivoBook S15 (S530) и S14 (S430)

Компания ASUS представила новые модели VivoBook S15 (S530) и S14 (S430) – стильные, яркие и легкие ноутбуки на базе операционной системы Windows 10 для тех, кто молод и полон жизненной энергии.

Яркий дизайн

Большой экран с тонкими рамками

Обе модели радуют глаз смелым оформлением, в котором сочетаются контрастные цвета и разные виды текстур. Подобрать дизайн на любой вкус не составит никакого труда. Поворотное крепление ErgoLift помогает задавать максимально удобный для набора текста наклон клавиатуры, а рамка дисплея NanoEdge с трех сторон настолько тонкая, что практически незаметна. Максимальная аппаратная комплектация ноутбуков VivoBook S15 и S14 включает процессор 8-го поколения Intel Core i7 и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX150. В каждой модели предусмотрено два накопителя, при этом в модели S15 установлен твердотельный накопитель емкостью до 512 ГБ и жесткий диск емкостью до 2 ТБ.Внешний вид новых моделей VivoBook S15 и S14 скучным не назовешь – яркие цвета помогают выделиться из толпы и притягивают восхищенные взгляды окружающих. Дизайнеры ASUS выбрали свежее и модное решение, оформив ноутбуки в технике контрастных цветовых блоков. Среди доступных цветов: бирюзово-зеленый (Firmament Green), серый (Star Grey), серебристо-голубой (Silver Blue), темно-серый металлический (Gun Metal) и холодный золотистый (Icicle Gold). Внутренняя отделка модели в бирюзово-зеленом оформлении отличается особой текстурой, похожей на тканый материал, а у модели в корпусе холодного золотистого цвета внутренняя поверхность напоминает шлифованный металл с орнаментом в мелкий ромбик. Помимо яркого дизайна, модели S15 и S14 могут похвастать инновационным поворотным креплением ErgoLift, благодаря которому работать с ноутбуком и набирать текст стало еще комфортнее. Этот инновационный механизм задает удобный угол наклона рабочей поверхности 3,5° как у привычной настольной клавиатуры и создает дополнительное пространство под нижней панелью корпуса, способствующее охлаждению системы.Ноутбуки VivoBook S15 и S14 – первые модели серии VivoBook, наделенные дисплеем NanoEdge с тонкой экранной рамкой с трех сторон, настолько узкой, что сверху и по бокам она практически незаметна. Относительная площадь экрана ноутбука VivoBook S15 составляет 86%, а у модели S14 экран занимает 84% поверхности крышки – эти показатели говорят о том, что большой экран размещен в компактном корпусе. Дисплеи ноутбуков обладают широкими углами обзора и высокоточной цветопередачей, изображение на них остается реалистичным, а цвета не искажаются даже при взгляде почти параллельно экрану.

Универсальная производительность

Модели S15 и S14 компактнее и легче большинства ноутбуков своего класса. Толщина корпуса в самом тонком месте составляет всего 18 мм. Ноутбук VivoBook S15 с 15,6-дюймовым дисплеем весит 1,8 кг, а 14-дюймовый S14 – всего 1,4 кг. Любой из этих компактных ноутбуков с легкостью поместится в рюкзак или сумку.Максимальная аппаратная комплектация ноутбуков VivoBook S15 и S14 включает процессор 8-го поколения Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX150, что отлично подходит для многозадачной работы, редактирования фотографий, развлечений и нетребовательных игр. Модель S15 наделена сразу двумя накопителями: высокоскоростным твердотельным накопителем емкостью до 512 ГБ и жестким диском емкостью до 2 ТБ для хранения большого объема данных.

Удобство пользования

Для максимально качественного беспроводного подключения ноутбуки VivoBook S15 и S14 оснащены двухдиапазонным модулем Wi-Fi стандарта 802.11ac и новой эксклюзивной технологией ASUS Wi-Fi Master, обеспечивающей еще более быстрое и стабильное соединение даже на большом расстоянии. Максимальная скорость соединения достигает 867 Мбит/с – в 6 раз выше1, чем стандарт предыдущего поколения Wi-Fi 802.11n – и позволяет забыть о задержках в потоковых видеотрансляциях, долгой загрузке веб-страниц и ожидании в играх.Авторизация в системе стала проще и безопаснее, чем когда-либо. Встроенный в тачпад сканер отпечатка пальца (опционально) позволяет разблокировать систему одним касанием с помощью функции Windows Hello. Ноутбук VivoBook S15 оснащен полноразмерной яркой эргономичной клавиатурой, с которой удобно работать в любых условиях. Высота хода клавиш составляет комфортные для набора текста 1,4 мм.

В ноутбуках VivoBook S15 и S14 предусмотрен полный набор разъемов, включая обратимый порт USB Type-C (USB-C) для легкого подключения внешних устройств. Интерфейс USB Type-C 3.1 Gen1 позволяет передавать данные со скоростью до 10 раз выше2, чем интерфейс USB 2.0 предыдущего поколения. Кроме того, в ноутбуках предусмотрены порты USB 3.1 Gen1 Type-A и USB 2.0, выход HDMI и слот для карты памяти microSD, поэтому периферийные устройства, внешние дисплеи и проекторы подключаются без проблем!

Технические характеристики ASUS VivoBook S15 и VivoBook S14

Процессор Intel Core i7 8550U восьмого поколения

Intel Core i5 8250U восьмого поколения

Intel Core i3 8130U восьмого поколения Операционная система Windows 10 Домашняя

Windows 10 Pro Дисплей VivoBook S15: Дисплей NanoEdge диагональю 15,6 дюйма, разрешение Full-HD (1980 x 1080)

Дисплей NanoEdge диагональю 15,6 дюйма, разрешение HD (1366 x 768)

VivoBook S14: Дисплей NanoEdge диагональю 14 дюймов, разрешение Full-HD (1980 x 1080) Графика UMA NVIDIA GeForce MX130

NVIDIA GeForce MX150 Оперативная память До 16 ГБ памяти DDR4 частотой 2400 МГц Видеопамять VivoBook S15: до 2 ГБ видеопамяти GDDR5

VivoBook S14: до 2 ГБ видеопамяти GDDR5 Накопители Два накопителя:

VivoBook S15: жесткий диск емкостью 500 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ + твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

VivoBook S14: жесткий диск емкостью 500 ГБ / 1 ТБ + твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Сеть Двухдиапазонный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac

Bluetooth 4.2 Интерфейсы 1 слот USB 3.1 Gen1 Type-A

1 слот USB 3.1 Gen1 Type-C (USB-C)

2 слота USB 2.0

1 разъем HDMI

1 комбинированный аудиоразъем

1 слот для карты памяти microSD Камера Камера HD и массив микрофонов Звук Встроенные динамики и микрофон

Технология SonicMaster Аккумулятор Трехъячеечный, 42 Вт·ч, призматический литиевый Цвет Бирюзово-зеленый (Firmament Green), серый (Star Grey), серебристо-голубой (Silver Blue), темно-серый металлический (Gun Metal) и холодный золотистый (Icicle Gold). Размер VivoBook S15: 361,4 x 243,5 x 18 мм

VivoBook S14: 323,4 x 225,5 x 18 мм Вес VivoBook S15: 1,8 кг

VivoBook S14: 1,4 кг

В ноутбуках VivoBook установлены высококачественные аккумуляторы высокой емкости. Заряда батареи хватит на целый день автономной работы – гораздо дольше, чем у ноутбука с обычным литий-ионным аккумулятором. Технология быстрой зарядки позволяет зарядить практически разряженную батарею до 60% всего за 49 минут. Встроенная технология защиты аккумулятора ASUS Battery Health Charging гарантирует безопасность процесса зарядки, продлевает срок службы батареи и помогает поддерживать высокую емкость аккумулятора в течении длительного времени.