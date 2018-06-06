Компания ASUS представляет ноутбуки VivoBook S15 (S530) и S14 (S430)

Компания ASUS представила новые модели VivoBook S15 (S530) и S14 (S430) – стильные, яркие и легкие ноутбуки на базе операционной системы Windows 10 для тех, кто молод и полон жизненной энергии.
Обе модели радуют глаз смелым оформлением, в котором сочетаются контрастные цвета и разные виды текстур. Подобрать дизайн на любой вкус не составит никакого труда. Поворотное крепление ErgoLift помогает задавать максимально удобный для набора текста наклон клавиатуры, а рамка дисплея NanoEdge с трех сторон настолько тонкая, что практически незаметна. Максимальная аппаратная комплектация ноутбуков VivoBook S15 и S14 включает процессор 8-го поколения Intel Core i7 и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX150. В каждой модели предусмотрено два накопителя, при этом в модели S15 установлен твердотельный накопитель емкостью до 512 ГБ и жесткий диск емкостью до 2 ТБ.
Яркий дизайнВнешний вид новых моделей VivoBook S15 и S14 скучным не назовешь – яркие цвета помогают выделиться из толпы и притягивают восхищенные взгляды окружающих. Дизайнеры ASUS выбрали свежее и модное решение, оформив ноутбуки в технике контрастных цветовых блоков. Среди доступных цветов: бирюзово-зеленый (Firmament Green), серый (Star Grey), серебристо-голубой (Silver Blue), темно-серый металлический (Gun Metal) и холодный золотистый (Icicle Gold). Внутренняя отделка модели в бирюзово-зеленом оформлении отличается особой текстурой, похожей на тканый материал, а у модели в корпусе холодного золотистого цвета внутренняя поверхность напоминает шлифованный металл с орнаментом в мелкий ромбик. Помимо яркого дизайна, модели S15 и S14 могут похвастать инновационным поворотным креплением ErgoLift, благодаря которому работать с ноутбуком и набирать текст стало еще комфортнее. Этот инновационный механизм задает удобный угол наклона рабочей поверхности 3,5° как у привычной настольной клавиатуры и создает дополнительное пространство под нижней панелью корпуса, способствующее охлаждению системы.
Большой экран с тонкими рамкамиНоутбуки VivoBook S15 и S14 – первые модели серии VivoBook, наделенные дисплеем NanoEdge с тонкой экранной рамкой с трех сторон, настолько узкой, что сверху и по бокам она практически незаметна. Относительная площадь экрана ноутбука VivoBook S15 составляет 86%, а у модели S14 экран занимает 84% поверхности крышки – эти показатели говорят о том, что большой экран размещен в компактном корпусе. Дисплеи ноутбуков обладают широкими углами обзора и высокоточной цветопередачей, изображение на них остается реалистичным, а цвета не искажаются даже при взгляде почти параллельно экрану.
Модели S15 и S14 компактнее и легче большинства ноутбуков своего класса. Толщина корпуса в самом тонком месте составляет всего 18 мм. Ноутбук VivoBook S15 с 15,6-дюймовым дисплеем весит 1,8 кг, а 14-дюймовый S14 – всего 1,4 кг. Любой из этих компактных ноутбуков с легкостью поместится в рюкзак или сумку.
Универсальная производительностьМаксимальная аппаратная комплектация ноутбуков VivoBook S15 и S14 включает процессор 8-го поколения Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX150, что отлично подходит для многозадачной работы, редактирования фотографий, развлечений и нетребовательных игр. Модель S15 наделена сразу двумя накопителями: высокоскоростным твердотельным накопителем емкостью до 512 ГБ и жестким диском емкостью до 2 ТБ для хранения большого объема данных.
Для максимально качественного беспроводного подключения ноутбуки VivoBook S15 и S14 оснащены двухдиапазонным модулем Wi-Fi стандарта 802.11ac и новой эксклюзивной технологией ASUS Wi-Fi Master, обеспечивающей еще более быстрое и стабильное соединение даже на большом расстоянии. Максимальная скорость соединения достигает 867 Мбит/с – в 6 раз выше1, чем стандарт предыдущего поколения Wi-Fi 802.11n – и позволяет забыть о задержках в потоковых видеотрансляциях, долгой загрузке веб-страниц и ожидании в играх.
Удобство пользованияАвторизация в системе стала проще и безопаснее, чем когда-либо. Встроенный в тачпад сканер отпечатка пальца (опционально) позволяет разблокировать систему одним касанием с помощью функции Windows Hello. Ноутбук VivoBook S15 оснащен полноразмерной яркой эргономичной клавиатурой, с которой удобно работать в любых условиях. Высота хода клавиш составляет комфортные для набора текста 1,4 мм.
В ноутбуках VivoBook S15 и S14 предусмотрен полный набор разъемов, включая обратимый порт USB Type-C (USB-C) для легкого подключения внешних устройств. Интерфейс USB Type-C 3.1 Gen1 позволяет передавать данные со скоростью до 10 раз выше2, чем интерфейс USB 2.0 предыдущего поколения. Кроме того, в ноутбуках предусмотрены порты USB 3.1 Gen1 Type-A и USB 2.0, выход HDMI и слот для карты памяти microSD, поэтому периферийные устройства, внешние дисплеи и проекторы подключаются без проблем!
В ноутбуках VivoBook установлены высококачественные аккумуляторы высокой емкости. Заряда батареи хватит на целый день автономной работы – гораздо дольше, чем у ноутбука с обычным литий-ионным аккумулятором. Технология быстрой зарядки позволяет зарядить практически разряженную батарею до 60% всего за 49 минут. Встроенная технология защиты аккумулятора ASUS Battery Health Charging гарантирует безопасность процесса зарядки, продлевает срок службы батареи и помогает поддерживать высокую емкость аккумулятора в течении длительного времени.
Технические характеристики ASUS VivoBook S15 и VivoBook S14
|Процессор
|Intel Core i7 8550U восьмого поколения
Intel Core i5 8250U восьмого поколения
Intel Core i3 8130U восьмого поколения
|Операционная система
|Windows 10 Домашняя
Windows 10 Pro
|Дисплей
| VivoBook S15: Дисплей NanoEdge диагональю 15,6 дюйма, разрешение Full-HD (1980 x 1080)
Дисплей NanoEdge диагональю 15,6 дюйма, разрешение HD (1366 x 768)
VivoBook S14: Дисплей NanoEdge диагональю 14 дюймов, разрешение Full-HD (1980 x 1080)
|Графика
|UMA NVIDIA GeForce MX130
NVIDIA GeForce MX150
|Оперативная память
|До 16 ГБ памяти DDR4 частотой 2400 МГц
|Видеопамять
| VivoBook S15: до 2 ГБ видеопамяти GDDR5
VivoBook S14: до 2 ГБ видеопамяти GDDR5
|Накопители
| Два накопителя:
VivoBook S15: жесткий диск емкостью 500 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ + твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
VivoBook S14: жесткий диск емкостью 500 ГБ / 1 ТБ + твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
|Сеть
| Двухдиапазонный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac
Bluetooth 4.2
|Интерфейсы
| 1 слот USB 3.1 Gen1 Type-A
1 слот USB 3.1 Gen1 Type-C (USB-C)
2 слота USB 2.0
1 разъем HDMI
1 комбинированный аудиоразъем
1 слот для карты памяти microSD
|Камера
|Камера HD и массив микрофонов
|Звук
| Встроенные динамики и микрофон
Технология SonicMaster
|Аккумулятор
|Трехъячеечный, 42 Вт·ч, призматический литиевый
|Цвет
|Бирюзово-зеленый (Firmament Green), серый (Star Grey), серебристо-голубой (Silver Blue), темно-серый металлический (Gun Metal) и холодный золотистый (Icicle Gold).
|Размер
|VivoBook S15: 361,4 x 243,5 x 18 мм
VivoBook S14: 323,4 x 225,5 x 18 мм
|Вес
|VivoBook S15: 1,8 кг
VivoBook S14: 1,4 кг