Компания ASUS представляет новый ZenBook Pro 15 (UX550G)

Высокопроизводительный профессиональный ультрабук в безукоризненно элегантном исполнении
Безукоризненная элегантность: компактный и прочный монолитный алюминиевый корпус выполнен в роскошном темно-синем цвете и дополнен окантовкой цвета розового золота
Реалистичное изображение и превосходный звук: великолепный дисплей NanoEdge диагональю 15,6 дюйма с разрешением до 4K UHD, сертифицированный в соответствии со стандартом PANTONE, обладает охватом цветового пространства 100% Adobe RGB; аудиосистема Harman Kardon гарантирует отличное звучание
Высочайшая скорость: гигабитный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac, высокоскоростные интерфейсы Bluetooth 5.0 и Thunderbolt 3
Встроенный сканер отпечатка пальца позволяет выполнить авторизацию в системе всего одним касанием с помощью функции Windows Hello.
Ультрабук ZenBook Pro 15 заключен в компактный монолитный алюминиевый корпус, выполненный в роскошном темно-синем цвете с тончайшим шлифованным рисунком из концентрических окружностей и сияющей окантовкой цвета розового золота.
Установленный в ZenBook Pro 15 литий-полимерный аккумулятор емкостью 71 Вт·ч позволяет ультрабуку работать целый день (до 10 часов) без подзарядки . Встроенная технология быстрой зарядки помогает значительно сократить время подключения к сети электропитания.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИИстинный престиж и впечатляющая мощность: максимальная конфигурация включает шестиядерный процессор 8-го поколения Intel Core Core i9-8950HK, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта GeForce GTX 1050 Ti, высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 3.0 x4 емкостью 1 ТБ
Безукоризненная элегантность: компактный и прочный монолитный алюминиевый корпус выполнен в роскошном темно-синем цвете и дополнен окантовкой цвета розового золота
Реалистичное изображение и превосходный звук: великолепный дисплей NanoEdge диагональю 15,6 дюйма с разрешением до 4K UHD, сертифицированный в соответствии со стандартом PANTONE, обладает охватом цветового пространства 100% Adobe RGB; аудиосистема Harman Kardon гарантирует отличное звучание
Высочайшая скорость: гигабитный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac, высокоскоростные интерфейсы Bluetooth 5.0 и Thunderbolt 3
Компания ASUS представила новый ZenBook Pro 15 (UX550G) – 15,6-дюймовый невероятно быстрый ультрабук, который удивит даже самых требовательных пользователей великолепной комбинацией изысканной элегантности и высочайшей производительности. В максимальной комплектации он оснащен процессором 8-го поколения Intel Core i9, игровой видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, твердотельным накопителем с высокоскоростным интерфейсом PCI Express (PCIe) 3.0 x4, оперативной памятью DDR4 с частотой 2400 МГц, гигабитным модулем Wi-Fi 802.11ac и сразу двумя портами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3.
Встроенный сканер отпечатка пальца позволяет выполнить авторизацию в системе всего одним касанием с помощью функции Windows Hello.
Великолепный 15,6-дюймовый экран, сертифицированный в соответствии со стандартом PANTONE, способен воспроизводить изображение в формате до 4K UHD и обладает охватом цветового пространства 100% Adobe RGB и 132% sRGB, отклонение воспроизводимого цвета Delta-E (ΔE) составляет менее 2. Этот потрясающий сенсорный дисплей NanoEdge с функцией распознавания множественного касания , обрамленный ультратонкой рамкой шириной всего 7,3 мм, занимает 83% поверхности крышки. Аудиосистема, сертифицированная компанией Harman Kardon, гарантирует превосходное звучание.
Ультрабук ZenBook Pro 15 заключен в компактный монолитный алюминиевый корпус, выполненный в роскошном темно-синем цвете с тончайшим шлифованным рисунком из концентрических окружностей и сияющей окантовкой цвета розового золота.
Установленный в ZenBook Pro 15 литий-полимерный аккумулятор емкостью 71 Вт·ч позволяет ультрабуку работать целый день (до 10 часов) без подзарядки . Встроенная технология быстрой зарядки помогает значительно сократить время подключения к сети электропитания.
Технические характеристики ASUS ZenBook Pro 15 (UX550G)
|Процессор
|Intel Core i9-8950HK / Intel Core i7-8750H / Intel Core i5-8300H
|Дисплей
|15,6-дюймовый дисплей NanoEdge, светодиодная подсветка, разрешение 4K UHD (3840 x 2160), охват цветового пространства 100% Adobe RGB, отклонение воспроизводимого цвета Delta-E <2, широкие углы обзора (178°)
15,6-дюймовый дисплей NanoEdge, светодиодная подсветка, разрешение Full-HD (1920 x 1080), отклонение воспроизводимого цвета Delta-E <3, широкие углы обзора (178°)
Емкостный сенсорный экран с распознаванием множественного касания (опционально)
|Операционная система
|Windows 10 Домашняя, Windows 10 Pro
|Графика
|NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / 1050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR5
|Оперативная память
|До 16 ГБ DDR4 2400 МГц
|Накопители
|Твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ / 512 ГБ, PCIe
Твердотельный накопитель 512 ГБ / 256 ГБ, SATA
|Интерфейсы
|Двухдиапазонный гигабитный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac
Bluetooth 5.0
|Камера
|Веб-камера VGA
|Разъемы
|2 слота USB 3.1 Gen2 Type-A
2 слота USB 3.1 Gen2 Type-C с поддержкой Thunderbolt 3
1 комбинированный аудиоразъем
1 разъем HDMI 1.4
1 слот для карты памяти microSD
1 x разъем питания DC
|Звук
|Высококачественные стереодинамики с интеллектуальным усилителем
|Аудиосистема
|ASUS SonicMaster Premium, сертифицированная Harman Kardon
|Аккумулятор
|71 Вт·ч литий-полимерный
|Блок питания
|Выход: 19 В, 150 Вт
Вход: 100-240 Вт переменного тока, 50 / 60 Гц
|Размеры
|365 x 251 x 18,9 мм
|Вес
|1,86 кг