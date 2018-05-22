Компания ASUS представляет новый ZenBook Pro 15 (UX550G)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокопроизводительный профессиональный ультрабук в безукоризненно элегантном исполненииИстинный престиж и впечатляющая мощность: максимальная конфигурация включает шестиядерный процессор 8-го поколения Intel Core Core i9-8950HK, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта GeForce GTX 1050 Ti, высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 3.0 x4 емкостью 1 ТББезукоризненная элегантность: компактный и прочный монолитный алюминиевый корпус выполнен в роскошном темно-синем цвете и дополнен окантовкой цвета розового золотаРеалистичное изображение и превосходный звук: великолепный дисплей NanoEdge диагональю 15,6 дюйма с разрешением до 4K UHD, сертифицированный в соответствии со стандартом PANTONE, обладает охватом цветового пространства 100% Adobe RGB; аудиосистема Harman Kardon гарантирует отличное звучаниеВысочайшая скорость: гигабитный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac, высокоскоростные интерфейсы Bluetooth 5.0 и Thunderbolt 3

Компания ASUS представила новый ZenBook Pro 15 (UX550G) – 15,6-дюймовый невероятно быстрый ультрабук, который удивит даже самых требовательных пользователей великолепной комбинацией изысканной элегантности и высочайшей производительности. В максимальной комплектации он оснащен процессором 8-го поколения Intel Core i9, игровой видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, твердотельным накопителем с высокоскоростным интерфейсом PCI Express (PCIe) 3.0 x4, оперативной памятью DDR4 с частотой 2400 МГц, гигабитным модулем Wi-Fi 802.11ac и сразу двумя портами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3.Встроенный сканер отпечатка пальца позволяет выполнить авторизацию в системе всего одним касанием с помощью функции Windows Hello.

Великолепный 15,6-дюймовый экран, сертифицированный в соответствии со стандартом PANTONE, способен воспроизводить изображение в формате до 4K UHD и обладает охватом цветового пространства 100% Adobe RGB и 132% sRGB, отклонение воспроизводимого цвета Delta-E (ΔE) составляет менее 2. Этот потрясающий сенсорный дисплей NanoEdge с функцией распознавания множественного касания , обрамленный ультратонкой рамкой шириной всего 7,3 мм, занимает 83% поверхности крышки. Аудиосистема, сертифицированная компанией Harman Kardon, гарантирует превосходное звучание.Ультрабук ZenBook Pro 15 заключен в компактный монолитный алюминиевый корпус, выполненный в роскошном темно-синем цвете с тончайшим шлифованным рисунком из концентрических окружностей и сияющей окантовкой цвета розового золота.Установленный в ZenBook Pro 15 литий-полимерный аккумулятор емкостью 71 Вт·ч позволяет ультрабуку работать целый день (до 10 часов) без подзарядки . Встроенная технология быстрой зарядки помогает значительно сократить время подключения к сети электропитания.

Технические характеристики ASUS ZenBook Pro 15 (UX550G)