Компания ASUS представляет новый ZenBook Pro 15 (UX550G)

2018-05-22, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - ASUS ZenBook Pro 15 ; [104]
Высокопроизводительный профессиональный ультрабук в безукоризненно элегантном исполнении

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Истинный престиж и впечатляющая мощность: максимальная конфигурация включает шестиядерный процессор 8-го поколения Intel Core Core i9-8950HK, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта GeForce GTX 1050 Ti, высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 3.0 x4 емкостью 1 ТБ

Безукоризненная элегантность: компактный и прочный монолитный алюминиевый корпус выполнен в роскошном темно-синем цвете и дополнен окантовкой цвета розового золота

Реалистичное изображение и превосходный звук: великолепный дисплей NanoEdge диагональю 15,6 дюйма с разрешением до 4K UHD, сертифицированный в соответствии со стандартом PANTONE, обладает охватом цветового пространства 100% Adobe RGB; аудиосистема Harman Kardon гарантирует отличное звучание

Высочайшая скорость: гигабитный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac, высокоскоростные интерфейсы Bluetooth 5.0 и Thunderbolt 3

Компания ASUS представила новый ZenBook Pro 15 (UX550G) – 15,6-дюймовый невероятно быстрый ультрабук, который удивит даже самых требовательных пользователей великолепной комбинацией изысканной элегантности и высочайшей производительности. В максимальной комплектации он оснащен процессором 8-го поколения Intel Core i9, игровой видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, твердотельным накопителем с высокоскоростным интерфейсом PCI Express (PCIe) 3.0 x4, оперативной памятью DDR4 с частотой 2400 МГц, гигабитным модулем Wi-Fi 802.11ac и сразу двумя портами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3.

Встроенный сканер отпечатка пальца позволяет выполнить авторизацию в системе всего одним касанием с помощью функции Windows Hello.

Великолепный 15,6-дюймовый экран, сертифицированный в соответствии со стандартом PANTONE, способен воспроизводить изображение в формате до 4K UHD и обладает охватом цветового пространства 100% Adobe RGB и 132% sRGB, отклонение воспроизводимого цвета Delta-E (ΔE) составляет менее 2. Этот потрясающий сенсорный дисплей NanoEdge с функцией распознавания множественного касания , обрамленный ультратонкой рамкой шириной всего 7,3 мм, занимает 83% поверхности крышки. Аудиосистема, сертифицированная компанией Harman Kardon, гарантирует превосходное звучание.

Ультрабук ZenBook Pro 15 заключен в компактный монолитный алюминиевый корпус, выполненный в роскошном темно-синем цвете с тончайшим шлифованным рисунком из концентрических окружностей и сияющей окантовкой цвета розового золота.

Установленный в ZenBook Pro 15 литий-полимерный аккумулятор емкостью 71 Вт·ч позволяет ультрабуку работать целый день (до 10 часов) без подзарядки . Встроенная технология быстрой зарядки помогает значительно сократить время подключения к сети электропитания.

Технические характеристики ASUS ZenBook Pro 15 (UX550G)

ПроцессорIntel Core i9-8950HK / Intel Core i7-8750H / Intel Core i5-8300H
Дисплей15,6-дюймовый дисплей NanoEdge, светодиодная подсветка, разрешение 4K UHD (3840 x 2160), охват цветового пространства 100% Adobe RGB, отклонение воспроизводимого цвета Delta-E <2, широкие углы обзора (178°)
15,6-дюймовый дисплей NanoEdge, светодиодная подсветка, разрешение Full-HD (1920 x 1080), отклонение воспроизводимого цвета Delta-E <3, широкие углы обзора (178°)
Емкостный сенсорный экран с распознаванием множественного касания (опционально)
Операционная системаWindows 10 Домашняя, Windows 10 Pro
ГрафикаNVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / 1050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR5
Оперативная памятьДо 16 ГБ DDR4 2400 МГц
НакопителиТвердотельный накопитель емкостью 1 ТБ / 512 ГБ, PCIe
Твердотельный накопитель 512 ГБ / 256 ГБ, SATA
ИнтерфейсыДвухдиапазонный гигабитный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac
Bluetooth 5.0
КамераВеб-камера VGA
Разъемы2 слота USB 3.1 Gen2 Type-A
2 слота USB 3.1 Gen2 Type-C с поддержкой Thunderbolt 3
1 комбинированный аудиоразъем
1 разъем HDMI 1.4
1 слот для карты памяти microSD
1 x разъем питания DC
ЗвукВысококачественные стереодинамики с интеллектуальным усилителем
АудиосистемаASUS SonicMaster Premium, сертифицированная Harman Kardon
Аккумулятор71 Вт·ч литий-полимерный
Блок питанияВыход: 19 В, 150 Вт
Вход: 100-240 Вт переменного тока, 50 / 60 Гц
Размеры365 x 251 x 18,9 мм
Вес1,86 кг


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