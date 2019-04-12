Компания Acer представила новую линейку ноутбуков ConceptD

2019-04-12, Автор - Ganibal; Продукт - Acer ConceptD 9, ConceptD 7 и ConceptD 5; [147]
Компания Acer представила на всемирной пресс-конференции, совершенно новый бренд компьютеров ConceptD. Данные ноутбуки фокусируются на четырех принципах: точная цветопередача, мощные рабочие характеристики, бесшумные вентиляторы и привлекательный дизайн. Компания продемонстрировала три новых ноутбука которые также называются «ноутбуками-создателями» - ConceptD 9, ConceptD 7 и ConceptD 5. Из трех ноутбуков, 17,3-дюймовый ConceptD 9 является самым интересным.

Он имеет шарнир «Ezel Aero», поэтому вы сможете приблизить экран к клавиатуре. Acer ранее использовал этот механизм, но он все еще необычен. Два других ноутбука семейства ConceptD значительно красивее.

В частности, ConceptD 5 является самым тонким и легким из серии, а его острый профиль и белая отделка придают ему современную эстетику.

ConceptD 7 привлекает, матовым белым покрытием и обрезанными углами, что придает ему уникальную шестиугольную форму. У обоих ноутбуков 15,4-дюймовые UHD матовые экраны. ConceptD 9 оснащен процессором Intel Core i9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080, что должно обеспечить чрезвычайно высокую производительность. ConceptD 7 основан на дизайне NVIDIA Max-Q и может быть установлен на карту GeForce RTX 2060, а ConceptD 5 предлагает графическую карту AMD Radeon RX Vega M GL. ConceptD 5 и 7 будут доступны в этом месяце за 1700 и 2300 долларов. ConceptD 9 поступит в продажу в июне за 5000 долларов.

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