Компания Apple продает восставноленные iPhone XS и iPhone XS Max

Компания Apple, после выхода новой модели iPhone 11, сняла с продаж iPhone XS и iPhone XS Max, но теперь смартфоны вернулись на продажу.

Компания Apple начала продавать восстановленные версии iPhone, правда конечно только в США. За восстановленный iPhone XS на 64 ГБ выставили цену в 700 долларов, а за модификацию на 256 ГБ — 830 долларов. Топовую версию на 512 ГБ продают за 1000 долларов. iPhone XS Max с такими же вариантами памяти стоит 800, 930 и 1100 долларов. Если сравнить с оригинальными ценами, то экономия составляет от 300 до 350 долларов. Восстановленные iPhone прежде чем продавать, компания Apple тестирует устройства, также меняет корпус и батарею.