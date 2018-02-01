Компания Apple возможно запустит три новых компьютера Mac с собственными процессорами

Совсем недавно стало известно,что компания Apple внедряется в рынок производства компьютерных чипов и начинает создавать свою собственную линейку Mac. Apple работает над тремя новыми Mac, которые будут выпущены в этом году. Похоже, что они будут представлены в виде двух ноутбуков и одного настольного компьютера, каждый из которых оснащен новыми процессорами производства компании Apple.

Хотя компания уже давно производит свои собственные чипы A11 Bionic и более ранние варианты процессоров для телефонов и планшетов, а также чипы W1 и W2 в своих наушниках и Apple Watch. Но все они основаны на проектах ARM и построены другими компаниями, такими как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.