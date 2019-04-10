Компания BOE подтвердила о скором удешевлении складных смартфонов

Складные смартфоны, такие как Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X привлекательны, но не каждый сможет себе их позволить. Ожидается что Samsung Galaxy Fold будет стоить 2000 долларов, а Huawei Mate X 2600 долларов. Компания BOE является одним из крупнейших в мире производителей дисплеев и основным поставщиком складных дисплеев для Huawei.

В недавнем интервью, компания BOE подтвердила о скором снижении стоимости на складные телефоны и что через два года складные телефоны будут продаваться по цене от 1500 долларов. Эта предположительная цифра для устройств Huawei, использующих экраны BOE, это значит что конкуренты уронят со временем свои цены еще ниже.