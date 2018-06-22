Компания Cactus запустила производство тонер-картриджей в России.

Последние годы CACTUS лидирует на российском рынке совместимых расходных материалов для печатающих устройств по объемам продаж и является самым популярным брендом среди корпоративных заказчиков.В мае 2018 года компания объявила об открытии в России производства новых (не восстановленных) тонер - картриджей для печатающих устройств с лазерной технологией печати. Факт российского производства подтвержден сертификатом СТ-1 - единственным в России и странах таможенного союза законным документом, подтверждающим, страну происхождения товара.

На сегодняшний день налажен серийный выпуск 17 артикулов популярных совместимых картриджей для печатающей техники Hewlett Packard и Canon.