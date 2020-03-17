Компания Eizo представила калиброванный монитор ColorEdge CS2740

2020-03-17, Автор - Ramil; Продукт - Eizo ColorEdge CS2740; [89]
Eizo ColorEdge CS2740 - новый монитор оснащенный сверхточным дисплеем с разрешением 3840 x 2160 пикселей (4K). Монитор разрабатывался специально для профессионалов, видеооператоров, передает точное изображение с реалистичной цветопередачей и четкостью.

Монитор Eizo CS2740 охватывает до 99% Adobe RGB с максимальной контрастностью 1000: 1 и типичной яркостью 350 кд/м2. Благодаря четырем выходным USB портам и входному USB порту Type-C, можно подключить периферийные устройства, жесткие диски и мобильные устройства. Eizo ColorEdge CS2740 также включает в себя подключение HDMI и DisplayPort.

Монитор оснащен калибровочным датчиком Eizo EX4. Компания Eizo представит монитор ColorEdge CS2740 в сентябре 2020 года.


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