Компания Fortsense запатентовала датчик отпечатков пальцев под ЖК-панелью

Сканер отпечатков пальцев переместился под дисплей, чтобы освободить место для больших экранов, он этот сканер может быть помещен только под OLED-дисплеем, так как только этот тип дисплея может позволить свету проходить из-под матрицы. Теперь, китайская компания Fortsense, придумала способ реализовать датчик под ЖК-дисплеем и ожидает, что производители смартфонов примут технологию к концу года.

Согласно просочившимся фотографиям маркетинговой презентации, Fortsense выяснила, как пропускать свет через ЖК - дисплей, чтобы оптический сканер FP мог считывать палец со специальной мембраны, размещенной между слоями экрана. Таким образом, датчик может считывать палец, помещенный в 160 различных способах.

Качественные OLED-панели производятся тремя ключевыми компаниями - Samsung, LG и BOE, и их доля на рынке может упасть, как только производители решат, что больше нет смысла в покупке более дорогого решения.