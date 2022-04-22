Компания Geometric Future представила корпуса серии Model 6

Geometric Future, новая дизайнерская компания из Китая, представила свою новую серию корпусов Mid-Tower Model 6. Все корпуса Model 6 имеют одинаковый стальной корпус толщиной 0,8 мм и двойную боковую панель из закаленного стекла толщиной 4 мм с возможностью установки материнской платы и графических карт под углом 90 градусов. Эта уникальная конструкция также включает в себя возможность установки двух радиаторов диаметром 360 и 280 мм, а также отдельный отсек, в котором можно разместить блоки питания размером до 180 мм.

Корпуса поддерживают материнские платы E-ATX с 7 линиями PCIe (макс. длина 350 мм) или 2 (макс. длина 360 мм) при использовании вертикальной опоры для установки графического процессора. Передний интерфейс включает в себя два USB 3.0, наушники, микрофон, сброс, светодиодный индикатор состояния и питание, а внутри доступны четыре отсека для дисков и 7 позиций для вентиляторов. Корпуса Geometric Future Model 6 теперь доступны для покупки в дизайнах Cezanne Black/White, Raphael, Dali, Bohemia и Van Gogh за 139 евро.

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