Компания Huawei объявила дату презентации новых смартфонов

Компания Huawei объявила дату презентации новой линейки смартфонов Honor.

Компания Huawei опубликовала тизер в социальной сети, согласно которому устройства назовут Honor Play 4T.

Представить компания Huawei новинки уже в этом месяце. Также по слухам, новые смартфоны получат 6.3 дюймовый OLED дисплей с каплевидным вырезом. За производительность смартфонов будет отвечать фирменный процессор Kirin 810. За автономность смартфонов будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой на 22 Вт.