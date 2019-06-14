Компания Huawei переносит запуск складного Mate X

Складной смартфон Huawei Mate X, запуск которого изначально был запланирован в этом месяце, будет выпущен в сентябре. Компания Huawei решила быть более осторожной и проводит дополнительные тесты на Mate X, чтобы не повторить судьбу Samsung Galaxy Fold.

Дополнительные тесты также включают работу с телекоммуникационными компаниями и разработчиками по всему миру, чтобы убедиться, что их приложения будут работать, когда Mate X попадет в массы. Смартфон будет продолжать работать на ОС Android, как было объявлено до того, как компания была помещена в черный список США.