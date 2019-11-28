Компания Huawei представила 75 дюймовый смарт-телевизор Vision

Компания Huawei представила новую 75 дюймовую модель смарт-телевизора Vision.

Новинка получила QLED-панель с разрешением 4K. Дисплей телевизора поддерживает частоту обновления картинки 120 Гц и технологию HDR.

Максимальная яркость экрана составляет 750 нит. Внутри телевизора разместили: четырёхъядерный процессор Honghu 818 в паре с графическим чипом Mali-G65, 6 динамиков на 65 Вт, 2 твитера, 1 сабвуфер, выезжающая фронтальная камера с разрешение FHD, а также модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

Новый телевизор работает на фирменной оболочке Harmony OS. Также новый телевизор оснастили улучшенными функциями ИИ и специальными жестами управления, которые работают через пульт. За такое создание компания Huawei просит 1850 долларов.