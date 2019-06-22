Компания Irbis и его новинки

Меньшая модель с дисплеем диагональю 7 дюймов получила аккумулятор емкостью 6500 мАч, тогда как в 10,1-дюймовом варианте установлена батарея на 8000 мАч. Оба аппарата можно использовать для подзарядки других устройств. Работают планшеты под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo (Go Edition).В планшетах используются экраны с матрицей IPS и четырёхъядерные процессоры Spreadtrum SC7731 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Обе модели поддерживают работу с двумя SIM-картами для подключения к интернету и совершения звонков.Встроенная память: 16 ГБ / 8 ГБ (обе модели поддерживают microSD до 32 ГБ). О стоимости новинки пока неизвестно.