Компания JBL совместно с лейблом Black Star представила новые продукты

Вместе и дорога не такая длинная, и работа не столь тяжелая: разработчик звукового оборудования JBL объявил о коллаборации с производителем музыкального контента, командой Black Star. «Детьми» нового союза стали колонки JBL Clip BS и JBL Flip BS, выполненные в эксклюзивном дизайне.

Все покупатели новинок получат футболки, сертификаты на покупку билетов и различных сервисов от Black Star. Кроме того, на московской презентации был дан старт промо-компании «Громкий по природе» - серии специальных акций и активностей, где главным призом станут 2 билета на поездку в Лондон для посещения Harman Experience Center.

«Бренд JBL всегда был для тех, кто не боится заявить о себе во всеуслышание. Мы объединились с одним из самых известных лейблов в России, чтобы создать серию колонок для тех, кто такой же «громкий по природе». Агрессивный дизайн разработан нашими партнерами, мы же отвечаем за то, в чем понимаем лучше других, и за что нас ценят поклонники по всему миру – легендарное звучание JBL», - заявила директор по маркетингу Harman Татьяна Тимофеева.

Портативная колонка JBL Clip BS продолжает традиции серии, совмещая максимальную портативность со встроенным прорезиненным карабином, отличным звуком и защитой по стандарту IPX7. Аккумулятор новинки рассчитан на 10 часов беспрерывного воспроизведения. Встроенный микрофон с системой шумо- и эхоподавления позволяет использовать девайс в качестве спикерфона и всегда оставаться на связи, не доставая телефон из кармана. Цена колонки - 3 490 рублей.

Акустическая система JBL Flip BS – надежный спутник как в путешествии, так и дома. Модель получила обновленный динамик в форме суперэллипса с выходной мощностью 20 Вт, который обеспечит более мощный звук и проработанный глубокий бас.

Акустика выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра. Емкого аккумулятора на 4 800 мАч хватит для 12 часов работы. Устройство может быть подключено одновременно к двух девайсам, а технология Partyboost поможет объединить несколько колонок в цепочку или стереопару. Благодаря своей форме, новинка не только отлично лежит в руке, но и прекрасно закрепляется в держателе для бутылки на велосипеде. Цена гаджета - 7 490 рублей.

«Мы всегда стремимся раскрывать новые таланты. И главное для нас в этом сотрудничестве – дать возможность показать себя как можно большему количеству людей. Именно в этом миссия Black Star, и она совпадает с идеологией JBL. Наш совместный продукт – «громкий по природе», сочетающий неординарный дизайн и крутой звук.

Его выпуском мы призываем людей действовать, показывать свой талант, и получить возможность стать лицом брэнда JBL», - сообщил генеральный директор Black Star Павел Курьянов.

Автор: Артем Костенко