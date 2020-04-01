Компания KDE представила интерфейс для телевизоров Plasma Bigscreen

KDE Plasma это новая среда рабочего стола. Разработчик проработал версию для больших экранов с программным обеспечением Plasma Bigscreen, она подходит для телевизоров и телевизионных приставок. На данный момент в Plasma Bigscreen доступно всего несколько приложений: YouTube, Bitchute и SoundCloud, но список со временем должен увеличится.

Plasma Bigscreen может стать альтернативой программам Android TV на базе Linux с открытым исходным кодом. ПО полностью бесплатна, имеет схожий с интерфейсом Android TV. Plasmas Bigscreen подключается к домашнему серверу Mycroft, который использует Google STT.