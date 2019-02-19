Компания LG не выпустит в этом году складной смартфон

Пока такие компании как Samsung, Huawei и Motorola стремятся выпустить свои складные смартфоны, компании LG отказалась от выпуска своего складного устройства, и готовится вложить все свои усилия для запуска версии 5G флагманского бренда V-серии вместе с линейкой LTE G-серии на MWC в конце этого месяца.

Объявление поступило через несколько недель после того, как компания опубликовала свой пятнадцатый квартал подряд мобильных убытков. Брэйн Квон, бывший глава телевизионного подразделения LG, сделал заявление на пресс-конференции в Сеуле в пятницу: «Мы рассмотрели выпуск складного смартфона при запуске смартфона 5G, но решили не выпускать его», «Главная проблема LG в бизнесе смартфонов заключается в том, чтобы вернуть себе рыночные позиции. Учитывая эту ситуацию, компании LG слишком рано выпускать складные смартфоны».