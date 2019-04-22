Компания LG запатентовала смартфон с тройной фронтальной камерой

Компания LG запатентовала смартфон оснащенного тремя задними камерами и тремя фронтальными камерами. Функция каждой камеры не описана, но мы можем предположить, что у одной есть стандартный объектив, у другой - сверхширокий, а у третьей может быть датчик ToF.

Учитывая дизайн смартфона он вполне может стать преемником LG V50, который был выпущен пару месяцев назад. Задняя часть очень похожа на LG V50 с горизонтально расположенной тройной камерой. На левой стороне расположены те же отдельные клавиши регулировки громкости и выделенная клавиша Google Assistant. На правой стороне находится клавиша включения и лоток для SIM/microSD карт. Помимо тройной селфи камеры, одним из ключевых деталей является отсутствие разъема для наушников.