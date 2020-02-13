Компания Lenovo тизерит игровой смартфон с процессором Snapdragon 865

Компания Lenovo скоро представит на рынке игровой смартфон.

Компания опубликовала в социальных сетях постер, согласно которому анонс смартфона не за горами. Игровой смартфон выйдет под брендом Legion.

Смартфон будет работать на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Процессор построен по 7 нанометровому техпроцессу, который получил восемь ядер Cortex-A77. Где четыре работают тактовой частотой до 2.84 ГГц и четыре с частотой до 1.8 ГГц. Новинка также будет поддерживать сети пятого поколения (5G).