Компания Logitech анонсировала чехол Slim Folio Pro и мышку Pebble i345 для Apple iPad

Вслед за анонсом нового Apple iPad Pro, компания Logitech анонсировала чехол и мышку Slim Folio Pro для нового устройства. Универсальный чехол для клавиатуры с подсветкой под названием Slim Folio Pro и мышку Pebble i345.

Чехол обладает защитой для сопряжения iPad Pro и Bluetooth Low Energy обеспечивая комфортный набор текста. Чехол предотвращает повреждения корпуса устройства. Аккумулятор чехла рассчитан на срок до 3 месяцев без подзарядки. Есть магнитная защелка для фиксации Apple Pencil.

Logitech Pebble i345 - портативная и эргономичная мышь, которая использует подключение Bluetooth. Мышь можно использовать где угодно, она естественно прилегает к руке. Периферия будет доступна в апреле этого года.