Компания Montech представила два новых корпуса X3 Mesh и X3 Glass

Montech добавила в свой ассортимент два новых корпуса серии X3.

Корпуса X3 Mesh и X3 Glass обеспечивают улучшенный воздушный поток, благодаря шести предустановленным вентиляторам с подсветкой RGB: три 140 мм вентилятора установлены на передней панели, два 120 мм на верхней панели и один 120 мм на задней панели.

Боковая панель корпусов выполнена из закаленного стекла. Передние панели имеют вентиляционные отверстия для забора воздуха. Montech X3 Mesh и X3 Glass совместимы с материнскими платами Mini-ITX, M-ATX и ATX форм-фактора. Корпуса поддерживают установку кулера для процессора высотой до 160 мм, видеокарту длиной до 305 мм.

Специальный кожух скрывает блок питания, кабели и носители. Панель ввода оснащена двумя портами USB 2.0, одним портом USB 3.0, разъемом для микрофона и наушников, а также кнопкой управления подсветкой.

Montech X3 Mesh продается по цене 69,99 долларов, а X3 Glass по цене от 75,99 долларов.
Комментарии и отзывы Montech X3 Mesh и X3 Glass
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