Компания Nokia прекратила своё существование

Сегодня компания HMD Global решила официально прекратить существование компании Nokia и удалить все упоминания о компании со своего веб-сайта. Теперь, когда Nokia больше не существует, HMD Global собирается начать работу над собственными смартфонами и мобильными телефонами — вероятно, мы увидим фирменные устройства компании уже в этом году, но ожидать дорогих гаджетов точно не стоит — компания планирует представить относительно доступный смартфон TA-1585 и планшет под названием HMD T21. Кроме того, компания будет работать над несколькими бюджетными и недорогими моделями, которые поступят в продажу уже с логотипом HMD.

При этом компания HMD Global будет и дальше использовать технологии и патенты в сфере связи компании Nokia, чтобы гарантировать, что выпускаемые телефоны и прочие устройства соответствуют современным стандартам. Но продуктов под брендом Nokia больше не будет — компания больше своих гаджетов не выпустит. Да и нужно понимать, что компания HMD Global сейчас фокусируется на азиатских и индийских рынках, где про Nokia на самом деле уже очень давно ничего не слышали. Конечно, в определённый момент компания решил покорить и европейский рынок, но пока что в этом нет необходимости, а значит и толку от бренда Nokia тоже не так уж много. Будем надеяться, что это не последний гвоздь в крышку гроба Nokia, потому что когда-то компания была настоящей легендой и нам бы не очень хотелось бы лишиться такого важного игрока. Но шансов на возрождение очень мало.