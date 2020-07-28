Компания Nubia представила официально геймерский смартфон Red Magic 5S

Компания Nubia провела официальную презентацию своего геймерского смартфона Red Magic 5S.

Новинка получила 6.65 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана Full HD+ и частотой обновления экрана 144 герц. Также на экране разместили сканер отпечатков пальцев.

Основная камера смартфона получила три модуля: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. А фронтальная камера получила 8 Мп, которая расположилась в верхней рамке дисплея.

Работает новинка на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой Red Magic OS. За производительность смартфона отвечает топовый процессор Snapdragon 865+ с графическим ускорителем Adreno 650 в паре 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ ПЗУ UFS 3.1. За охлаждение отвечает продвинутая система охлаждения с активным кулером.

Питается смартфон от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 55 Вт. Также есть поддержка Wi-Fi 6 и 3,5 мм разъем для наушников.

Цены:

8/128 ГБ — 543 $

12/256 ГБ — 628 $

16/256 ГБ — 714 $

Новинку можно будет приобрести уже с августа месяца.