Компания Onyx представила новые электронные книги Onyx BOOX Poke4 и Poke4s

Обе модели оснащены неуказанным четырехъядерным процессором Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц. Но POKE4 имеет 32 ГБ памяти, стеклянный дисплей от края до края, дисплей с высоким разрешением с 300 пикселями на дюйм и немного более тонкий дизайн, чем Poke4s, который имеет утопленный дисплей с разрешением 212 пикселей на дюйм и который только что 16 ГБ оперативной памяти.
Onyx BOOX Poke3 предыдущего поколения имеет характеристики, которые очень похожи на характеристики нового Poke4, включая аналогичный дисплей, память, хранилище, аккумулятор и возможности беспроводной связи.