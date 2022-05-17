Компания Onyx представила новые электронные книги Onyx BOOX Poke4 и Poke4s

Производитель линейки электронных книг и планшетов E Ink Onyx BOOX обновляет свои модели начального уровня, представляя новые Onyx BOOX Poke4 и Poke 4s. С 6-дюймовыми дисплеями с передней подсветкой, 2 ГБ ОЗУ и операционной системой на базе Android 11 обе модели выглядят как универсальные маленькие устройства для чтения электронных книг. Они также могут иметь конкурентоспособную цену — хотя глобальные цены еще не раскрыты.

Обе модели оснащены неуказанным четырехъядерным процессором Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц. Но POKE4 имеет 32 ГБ памяти, стеклянный дисплей от края до края, дисплей с высоким разрешением с 300 пикселями на дюйм и немного более тонкий дизайн, чем Poke4s, который имеет утопленный дисплей с разрешением 212 пикселей на дюйм и который только что 16 ГБ оперативной памяти.

Onyx BOOX Poke3 предыдущего поколения имеет характеристики, которые очень похожи на характеристики нового Poke4, включая аналогичный дисплей, память, хранилище, аккумулятор и возможности беспроводной связи.
Планшет Oppo Pad оценен в 360 долларов…
Планшет Oppo Pad оценен в 360 долларовКомпания Oppo пополнила ассортимент планшетов моделью Oppo Pad, которая вполне может стать конкурентом по…
Oppo готовит 10-дюймовый планшет с Snapdragon 680 и аккумуля…
Oppo готовит 10-дюймовый планшет с Snapdragon 680 и аккумуляВ сети публикованы характеристики нового недорогого планшета Oppo. По не которым данным, планшет будет от…
Представлен защищенный планшет Ulefone Tab R8 5G…
Представлен защищенный планшет Ulefone Tab R8 5GКомпания Ulefone пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью Ulefone Tab R8, которая среди прочего…
Redmi работает над новым планшетом Redmi Pad 5G…
Redmi работает над новым планшетом Redmi Pad 5GСудя по данным, в линейке Redmi вскоре появится новый планшет. Учитывая, насколько популярны Xiaomi Pad 5…
Планшет Xiaomi Pad 5 Pro подешевел до 380 долларов…
Планшет Xiaomi Pad 5 Pro подешевел до 380 долларовКомпания Xiaomi снизила цену на планшет Xiaomi Pad 5 Pro, который стал настоящим бестселлером в Китае. Те…
У iPad Air (2022) есть проблемы с качеством сборки…
У iPad Air (2022) есть проблемы с качеством сборкиПо мнению некоторых пользователей, качество сборки iPad Air (2022) не соответствует модели предыдущего по…
Realme Pad Mini раскрывает дизайн…
Realme Pad Mini раскрывает дизайнПоявились рендеры Realme Pad Mini, которые прошли сертификацию NBTC, раскрывая дизайн планшета. На этих ф…
Серия Samsung Galaxy Tab S6 получает Android 12…
Серия Samsung Galaxy Tab S6 получает Android 12Samsung выпустила свое программное обеспечение One UI 4 на базе Android 12 на два своих планшета — Galaxy…
Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшетОбзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor