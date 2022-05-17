Компания Onyx представила новые электронные книги Onyx BOOX Poke4 и Poke4s

Производитель линейки электронных книг и планшетов E Ink Onyx BOOX обновляет свои модели начального уровня, представляя новые Onyx BOOX Poke4 и Poke 4s. С 6-дюймовыми дисплеями с передней подсветкой, 2 ГБ ОЗУ и операционной системой на базе Android 11 обе модели выглядят как универсальные маленькие устройства для чтения электронных книг. Они также могут иметь конкурентоспособную цену — хотя глобальные цены еще не раскрыты.

Обе модели оснащены неуказанным четырехъядерным процессором Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц. Но POKE4 имеет 32 ГБ памяти, стеклянный дисплей от края до края, дисплей с высоким разрешением с 300 пикселями на дюйм и немного более тонкий дизайн, чем Poke4s, который имеет утопленный дисплей с разрешением 212 пикселей на дюйм и который только что 16 ГБ оперативной памяти.

Onyx BOOX Poke3 предыдущего поколения имеет характеристики, которые очень похожи на характеристики нового Poke4, включая аналогичный дисплей, память, хранилище, аккумулятор и возможности беспроводной связи.