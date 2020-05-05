Компания Philips выпускает 27 дюймовый IPS-монитор 275B1

Монитор разработан как уникальное решение для игр и работы. Philips 275B1 имеет QHD разрешение 2560 x 1440 пикселей. 27 дюймовая панель с IPS матрицей. Покрытие экрана антибликовое. Соотношение сторон 16: 9, частота обновления экрана составляет 75 Гц. Максимальная яркость 300 кд/м2, коэффициент контрастности 1000: 1. Монитор предлагает 16,7 миллионов цветов.

Широкие углы обзора и время отклика 4 мс предлагают прекрасную картинку. Подставка предлагает регулировку высоты, поворота в разные стороны, регулировку наклона и портретный режим. Модель обладает защитные и энергосберегающие функции: PowerSensor и LightSensor.

Пользователю доступны разъемы DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, аудиовыход, USB, четыре разъема USB 3.2, один из которых поддерживает быструю зарядку. В комплекте есть кабель HDMI, кабель DP, аудиокабель и кабель питания. Удобное меню предлагает широкие возможно настройки изображения. Ожидает, что монитор появится этим летом.
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