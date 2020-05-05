Компания Philips выпускает 27 дюймовый IPS-монитор 275B1

Широкие углы обзора и время отклика 4 мс предлагают прекрасную картинку. Подставка предлагает регулировку высоты, поворота в разные стороны, регулировку наклона и портретный режим. Модель обладает защитные и энергосберегающие функции: PowerSensor и LightSensor.
Пользователю доступны разъемы DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, аудиовыход, USB, четыре разъема USB 3.2, один из которых поддерживает быструю зарядку. В комплекте есть кабель HDMI, кабель DP, аудиокабель и кабель питания. Удобное меню предлагает широкие возможно настройки изображения. Ожидает, что монитор появится этим летом.