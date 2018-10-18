Компания Samsung представила новый Galaxy Book 2

Сегодня Samsung представляет нового участника это года - Galaxy Book 2. Это устройство работает под управлением Windows. В Galaxy Book 2 установлен процессор Snapdragon 850, который помогает ему достичь гигабитных скоростей LTE и до 20 часов заряда.

Qualcomm заявила, что новый чипсет будет предлагать на 30% лучшую производительность и время автономной работы, чем ПК с питанием от Snapdragon 835. Новый корпус клавиатуры Galaxy Book 2 встроен к планшету под углом, что делает его более эргономичным. Galaxy Book 2 оснащен 12-дюймовым AMOLED-экраном. Кстати, как и другие компьютеры Snapdragon, Galaxy Book 2 будет поставляться с Windows 10 S в качестве операционной системы по умолчанию, хотя вы можете бесплатно перейти на полную версию Windows 10.