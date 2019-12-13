Компания Samsung продала более 1 миллиона Galaxy Fold

Президент компании Samsung Electronics Янг Сон поделился статистикой продаж складного смартфона Galaxy Fold.

С момента старта продаж Galaxy Fold, компания Samsung продала уже более 1 миллиона устройств. По сравнению с другими смартфонами, данная цифра статистике не большая, но надо учитывать что смартфон Samsung Galaxy Fold стоит 2000 долларов.

Компания Samsung уже готовит к выходу ещё один складной смартфон, который будет похож на Motorola RAZR. Если верить слухам то этот смартфон должен выйти в конце 2020 года.