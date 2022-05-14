Компания Samsung выпустит в Европе обновленную версию планшета Galaxy Tab S6 Lite

Компания Samsung Electronics представила в Европе обновленную версию недорогого планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022 г.) — это обновленная версия модели 2020 г., которая обновилась с Android 10 до Android 12 прямо из коробки. Наиболее заметным аппаратным изменением стал переход с SoC Exynos 9611 на Qualcomm Snapdragon 720G. Планшет оснащен 10,4-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2000 x 1200 пикселей, аккумулятором емкостью 7040 мАч, стереодинамиками AKG с поддержкой Dolby Atmos. Устройство поддерживает фирменный стилус S Pen. На планшет установлена ​​одна оболочка UI 4.0.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) доступен для предварительного заказа за 400 евро за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Поставки планшета начнутся 23 мая.
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