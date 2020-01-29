Компания Sharp представила динамик Aqua Sound Partner

Новое аудиоустройство от компании Sharp Aqua Sound Partner обеспечивает беспроводное звучание. Это легкое устройство, с ним вы можете слушать музыку, разговаривать по телефону и так далее. Динамик доступен в черном, синем, розово-золотом и белом цветах.

Устройство Aqua Sound Partner весит 88 грамм. Он обеспечивает до 14 часов автономной работы. Его можно подключить к множеству устройств и технике, благодаря Bluetooth соединению. В России устройство не доступно, его можно заказать на Amazon по цене 12000 рублей.