Компания SilentiumPC представила два корпуса формата midi-tower

SilentiumPC это европейский производитель процессорных кулеров и корпусов для компьютера. Компания представила два корпуса с поддержкой материнских плат размером Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX.

Корпуса оснащены боковыми панелями из закаленного стекла. Regnum RG6V смогут вместить процессорный кулер высотой 162 мм, а видеокарту до 360 мм. Корпуса позволяют установить радиаторы СЖО длиной от 120 мм до 360 мм.

Корпуса Regnum RG6V оснащены встроенным адаптером для вентиляторов. К моделям прилагаются четыре установленных 120 мм RGB вентилятора. На передней панели присутствуют два порта USB 3.2, аудиоразъем, разъем для микрофона, кнопка питания и перезагрузки. Silentium PC Regnum RG6V TG и Regnum RG6V EVO TG ARGB доступны по цене 56 евро и 69 евро.