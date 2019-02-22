Компания Sony и Light объединились для создания мультилинзового смартфона

Стартап камер Light, наиболее известный своими многообъективными камерами, объявил сегодня о том, что он сотрудничает с компанией Sony.

Партнерство будет направлено на разработку новых версий сенсоров Light для нескольких изображений с использованием линз Sony. Компании также будут работать над поиском других приложений для технологии Light, в том числе над созданием смартфона с четырьмя или более камерами. Компании не предоставили подробных сведений о том, что они планируют выпустить в ближайшее время. Компания Light разработала несколько концепций для создания телефонов с девятью встроенными объективами, но пока не реализовала эти идеи. Благодаря партнерству с компанией Sony, производящей смартфоны, Light наконец-то сможет протестировать применение своих мультилинзовых настроек на мобильном устройстве.