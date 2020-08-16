Компания TCL представила шестую линейку 4K телевизоров TCL Roku TV

Компания TCL представила шестую линейку 4K телевизоров TCL Roku TV. Новые телевизоры как сообщается, будут совместимы с будущими консолями Xbox Series X и Playstation 5. Всем модели линейки будут оснащаться технологией TCL QLED Mini-LED. Частота обновления телевизоров составляет 120 Гц. Линейка будет включать телевизоры с диагональю 55, 65 и 75 дюймов.

Модели получат технологию Dolby Vision (вместе с HDR10 и HLG) это значит, что просмотр фильмов будет сопровождаться дополнительной яркостью и цветом. Телевизоры TCL Roku TV шестой линейки получат игровой режим THX, который обеспечивает плавный переход между темными и светлыми сценами, а также гарантирует высокую точность цвета, тона и изображения.
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