Компания TECNO анонсировала новые смартфоны CAMON 17P и POVA 2

Компания TECNO провело онлайн-конференцию где анонсировала новые смартфоны. "Смартфоны TECNO созданы для молодежной аудитории, которая следит за последними технологическими тенденциями" - отметил руководитель российского офиса Виктор Колесниченко. TECNO представила смартфоны CAMON 17P и POVA 2.

CAMON 17P оснащен 6,78-дюймовый экран с разрешением FHD+. Устройство имеет систему из четырех камер, с основной камерой на 64 МП. Смартфон получил высокопроизводительный процессор MTK Helio G85. Новинка поступит в продажу в трех цветовых решениях: серебристо-голубом, зеленом и черном. Есть сканер отпечатков пальцев. На старте продаж CAMON 17P представлен в двух вариантах памяти 4ГБ+128ГБ за 15990 рублей и 6ГБ+128ГБ за 16990 рублей.

POVA 2 оснащается IPS-экраном 6,9-дюймов с FHD разрешением. Устройство также работает на процессоре MTK Helio G85. Новинка порадует емкостным аккумулятором на 7000 мАч с функцией быстрой зарядки 18 Вт. Доступно 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти в зависимости от версии. Встроенная технология ET Gaming Engine дает возможность играть в производительные игры без перегрева. Дополнительные функции: умная разблокировка экрана с помощью распознавания лица Face Unlock, сканер отпечатков пальцев, а также функция поддержки NFC. POVA 2 можно приобрести также с 4ГБ+64ГБ за 13990 рублей и увеличенным объемом памяти 4ГБ+128ГБ за 14990 рублей.
Комментарии и отзывы TECNO CAMON 17P и POVA 2
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