Компания XMG представила ноутбук APEX 15 на базе процессора AMD Ryzen 9 3950X

2020-04-02, Автор - Ramil; Продукт - XMG APEX 15; [45]
Компания XMG представила новые ноутбуки для геймеров серии APEX 15. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 9 3950X в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070.

Дисплей ноутбука 15,6 дюймов, вес составляет 2,6 кг. Производитель использовал продуманную систему охлаждения, обеспечивающую стабильные температуры.

Ноутбук имеет множество подключений: USB-A 2.0, два порта USB-A 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen2, Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, выход на наушники и микрофон, порт RJ45 и картридер microSD.

XMG также оснащен сменной литий-ионной батареей на 62 Втч. Стоимость модели 2600.00 евро.

Комментарии и отзывы XMG APEX 15
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