Компания Xiaomi пополнила ассортимент мышек новой моделью MiJia Air

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мышек новой беспроводной мышкой MiJia Air с двойным подключением.

MiJia Air подключается к компьютеру или ноутбуку по Bluetooth с помощью адаптера. При этом ее можно подключить к двум устройствам одновременно. Чтобы переключится между двумя устройствами, снизу мышки есть специальная кнопка.

Толщина мышки всего 29 мм, при этом колесико мышки металлическое. Это для того чтобы улучшить прокрутку.

Установлен датчик высокой точности, которое позволяет использовать мышь на любых поверхностях: дереве, пластике, бумаге и даже на коленке джинсов.

На Китайском рынке устройство оценили за 12 долларов, когда стартуют продажи пока что не известно.