Компания Xigmatek выпустила компактный корпус VF1

Xigmatek расширяет свой ассортимент корпусов представив компактную модель VF1. Корпус получил простой дизайн, но с расширенными возможностями.

На передней панели корпуса реализована светодиодная подсветка. Боковая панель выполнена из закаленного стекла. Xigmatek VF1 поддерживает установку материнских плат Micro-ATX и Mini-ITX форм-фактора. Пользователю доступно четыре слота расширения PCIe. В корпусе можно установить видеокарту длиной до 270 мм, а кулер высотой до 155 мм. На задней панели установлен 80 мм вентилятор с подсветкой.

Панель ввода включает один USB 3.0 и один USB 2.0, а также 3,5 мм аудиоразъемы для наушников и микрофона.

Информация о стоимости корпуса Xigmatek VF1 отсутствует.