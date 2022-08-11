Компания realme привезла в Россию первый в мире телевизор с технологией SLED

Бренд realme наконец объявил о старте продаж серии телевизоров для российского рынка. В нее вошли три модели на 43", 50" и 55". Цена за самую старшую версию составляет 54 990 рублей по промо-акции.Первые два телевизора на 43" и 50" более простые, их оснастили 4K экраном, процессором от MediaTek, 2 Гбайт ОЗУ и 16 Гбайт внутренней памяти. Вся система работает на Android TV, есть поддержка голосового помощника.Толщина рамок телевизора, при диагонали 43 дюйма, составляет всего 2,2 мм, тем самым корпус телевизора выглядит невесомым. В телевизоре realme Smart 4K применена технология объемного звучания Dolby Atmos, разработанная компанией Dolby Laboratories. Она расширяет возможности существующих систем объемного звучания, добавляя множественные каналы передачи звука, позволяя интерпретировать звуки как трехмерные объекты.

realme Smart TV SLED 4K (55'') – первый в мире с технологией SLED

В новом премиальном ТВ realme применяется совершенно новая технология SLED. Ее суть состоит в том, что вместо моноцветового спектра подсветки (белый или синий), подложка светится тремя цветами: синим, красным и зеленым, обеспечивая равномерную цветопередачу. Благодаря этому realme Smart TV SLED 4K получил сверхширокую цветовую гамму и цветовой охват NTSC 108%. В результате изображение на экране выглядит максимально реалистично, обеспечивая великолепные впечатления от просмотра.В realme Smart TV SLED 4K также реализована технология ChromaBoost, которая обеспечивает более четкую и естественную картинку за счет алгоритма динамического сопоставления цветов на уровне пикселей. Экран излучает низкий уровень вредного синего света, что подтверждено сертификатом TÜV Rheinland, для дополнительной защиты зрения.Кроме того, realme SLED TV обладает премиальной аудиосистемой мощностью 24 Вт и поддерживает Dolby Audio с объемным стереоскопическим звуком, который достигается за счет использования метаданных для разделения звука на отдельные каналы (передний, боковой и задний), что позволяет стереосистеме телевизора равномерно воспроизводить звук, достигая максимального эффекта высококачественного звучания.Новинка оснащена мощным процессором от MediaTek с четырехъядерной 64-битной архитектурой, CPU ARM Cortex A55 1,2 ГГц и новым GPU Mali-470 MP3. Телевизор также поддерживает декодирование видео HDR10 и формат HLG.

Доступность

- realme Smart TV SLED 4K (55'') — 59 990 рублей, промо-предложение: 54 990 рублей

- realme Smart TV 4K (50'') — 49 990 рублей, промо-предложение: 43 990 рублей

- realme Smart TV 4K (43'') — 39 990 рублей, промо-предложение: 33 990 рублей

Телевизоры realme можно будет приобрести в магазинах Группы М.Видео-Эльдорадо по следующим ценам:О датах старта продаж и действия промо-предложений будет сообщено дополнительно отдельно.