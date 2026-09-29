Комплект поставки Vivo X500 Pro Max показали на фото

Профильное издание GSMArena опубликовало фотографии комплекта поставки камерофона Vivo X500 Pro Max, который был представлен чуть больше недели назад. Отдельного внимание здесь заслуживает фотографический комплект Creator Kit, в который вошли восемнадцать аксессуаров. Он состоит из телеконвертеров с увеличением 2,35x и 4,7x, двух вариантов чехлов, рукоятки с дополнительными органами управления, ремешков, креплений для штатива, адаптеров фильтров и подсоединяемого Preview-дисплея с тремя кнопками. Он соединяется со смартфонов через Bluetooth и дает возможность управлять камерой даже при заблокированном смартфоне.
Напомним, что Vivo X500 Pro Max получит тройную тыльную камеру Zeiss c модулями на 50 Мп (сенсор оптического формата 1/1,28 дюйма), 200 Мп (объектив ZEISS APO Super Telephoto с диафрагмой f/2.67 и 3,5-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик). На на дебютном китайском рынке он оценен в эквивалент 1045 долларов.