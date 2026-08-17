Представлен бюджетный смартфон HONOR Play 11T

Компания HONOR пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Play 11T, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 c тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 613. Новинку также оснастили 6,61-дюймовым экраном TFT LCD-экраном с разрешением 1604:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и глобальной пиковой яркостью 1010 нит, конфигурациями с 6/128, 6/256, 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти, основной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенями IP64, модемом 5G, предустановленной прошивкой MagicOS 10.0 на основе ОС Android 16, а также корпусом толщиной 8,29 мм и массой 205 граммов. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 180 долларов.