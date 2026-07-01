Samsung тестирует One UI 9.0 на доступных смартфонах

Хотя публичная бета One UI 9.0 сейчас ограничена серией Galaxy S26, команда Samsung активно работает над тем, чтобы обеспечить своевременный выпуск обновления и для других устройств Galaxy. Внутреннее тестирование ведётся уже несколько недель и охватывает в основном флагманские и среднебюджетные смартфоны, однако недавно на тестовых серверах появились и бюджетные модели. Среди них замечены Galaxy A07, Galaxy A17 и Galaxy A16, на которые уже установлены тестовые прошивки One UI 9.0. Это не означает, что эти устройства получат обновление раньше остальных — ранние этапы тестирования нужны Samsung для более тщательной отладки системы и выявления критических ошибок до массового релиза.

Помимо этих моделей, компания тестирует One UI 9.0 более чем на двух десятках устройств. Полный список устройств не раскрывается, но масштаб тестирования указывает на широкую подготовку к обновлению всей линейки Galaxy. В ближайшие недели Samsung может расширить программу публичной беты One UI 9.0, добавив туда больше устройств, включая серию Galaxy S25. Однако бюджетные модели, скорее всего, не получат доступ к бета-версии — для них компания традиционно выпускает сразу стабильное обновление. Ожидается, что релиз состоится вместе с презентацией новых складных смартфонов на мероприятии Galaxy Unpacked в следующем месяце. И это отличная новость для тех, кто предпочитает недорогие смартфоны этого бренда — они получат важнейший апдейт уже совсем скоро.
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