Samsung тестирует One UI 9.0 на доступных смартфонах

Помимо этих моделей, компания тестирует One UI 9.0 более чем на двух десятках устройств. Полный список устройств не раскрывается, но масштаб тестирования указывает на широкую подготовку к обновлению всей линейки Galaxy. В ближайшие недели Samsung может расширить программу публичной беты One UI 9.0, добавив туда больше устройств, включая серию Galaxy S25. Однако бюджетные модели, скорее всего, не получат доступ к бета-версии — для них компания традиционно выпускает сразу стабильное обновление. Ожидается, что релиз состоится вместе с презентацией новых складных смартфонов на мероприятии Galaxy Unpacked в следующем месяце. И это отличная новость для тех, кто предпочитает недорогие смартфоны этого бренда — они получат важнейший апдейт уже совсем скоро.