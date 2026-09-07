RugOne представила смартфон Xsnap 7 Pro с экшн-камерой

Компания RugOne, принадлежащая Ulefone, представила защищённый смартфон Xsnap 7 Pro. Главная особенность Xsnap 7 Pro — компактная съёмная камера, которая в неиспользуемом состоянии устанавливается непосредственно в заднюю панель смартфона. Устройство выполнено в форме небольшого куба и способно записывать видео в разрешении 2.7K со скоростью 30 кадров в секунду. Как сообщает Engadget, камера работает до 40 минут от одного заряда и оснащена встроенной памятью объёмом 64 ГБ. Со смартфоном она соединяется по беспроводной связи через специальное приложение. Для хранения камера магнитно крепится к корпусу смартфона, а её конструкция предусматривает защиту от воды на глубине до пяти метров.

Сам Xsnap 7 Pro получил основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, а также 64-мегапиксельную инфракрасную камеру ночного видения с отдельными ИК-светодиодами. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8400, также смартфон оснащён 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и соответствует стандарту IP69K, обеспечивающему высокий уровень защиты от пыли и воды. Правда, решение слишком уж необычное — на рынке серийных смартфонов ничего подобного нет, так что производитель в каком-то смысле рискует. С другой стороны, если пользователь любит экстрим и хочет снимать окружающие вокруг него красоты, можно обратить на новинку внимание, тем более, что цена на уровне 800 долларов по современным меркам вполне адекватная.
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