Смартфон REDMI 17C 5G показали на рендерах

В сети появились качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона REDMI 17C 5G, который еще не был представлен официально. Грядущей новинки приписывают наличие 6,9-дюймового дисплея IPS LCD с разрешением 1600:720 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и максимальной яркостью 810 нит (HBM), корпуса толщиной 8,05 мм и массой 211 граммов, 6-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, слота для карты microSD, аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, поддержки 33-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной прошивки HyperOS 3, тыльной камеры с главным модулем на 50 Мп, селфи-камеры разрешением 8 Мп, поддержки сотовых сетей пятого поколения, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 и NFC, интерфейса USB Type-C и 3,5-мм аудиогнезда.