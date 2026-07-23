Смартфон POCO X8 засветился в сети

В базе данный одного из сертификационных ведомств обнаружилось упоминание смартфона POCO X8, что говорит о его скором глобальном релизе. Технические характеристики устройства не приводятся, упоминается лишь поддержка GSM, WCDMA, LTE и NR.

Напомним, что выпущенный ранее POCO X8 Pro оснащается 6,83-дюймовым экраном AMOLED разрешением 2772:1280 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9500s, флеш-памятью UFS 4.1, оперативной памятью LPDDR5X, сдвоенной основной камерой модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 20 Мп, АКБ ёмкостью 8500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, тыльной панелью из высокопрочного стекловолокна, металлической рамкой, защитой от пыли и воды по стандарту IP68, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.