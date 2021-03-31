Комплект поставки Xiaomi Mi 11 Lite 5G показали на фото

Компания Xiaomi раскрыла комплект поставки представленных вчера смартфонов Mi 11 Lite и Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Итак, в коробке помимо смартфона можно найти адаптер питания, кабель для зарядки и передачи данных, переходник с разъемами USB-С и 3,5 мм, скрепку для извлечения SIM-карты и силиконовый чехол.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 Lite оснащается платформой Snapdragon 732G, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой разрешением 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 (макро), батарею ёмкостью 4250 мАч, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, толщиной корпуса всего 6,81 мм и массой 159 граммов, поддержкой Bluetooth 5.2 и WiFi 6E, а также предустановленной оболочкой MIUI 12 на основе ОС Android 10.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Lite 5G
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