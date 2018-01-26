Компьютер Acer Chromebox CX13 получил процессор Intel Core восьмого поколения

Состоялся анонс настольного компьютера небольшого форм-фактора Chromebox CX13. Новинку можно использовать в горизонтальной и вертикальной ориентации, а также аппарат располагает пятью портами USB Type-A. Неттоп несёт на борту процессор Intel Core восьмого поколения и адаптер беспроводной связи Wi-Fi. В качестве ОС выступит Chrome OS. Для подключения монитора служит цифровой интерфейс HDMI. Старт продаж мини-компьютера Chromebox CX13 ожидается уже в ближайшее время. О стоимости устройства Chromebox CX13 пока не сообщается.