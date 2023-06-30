Компьютер-брелок PopStick оценен в $29

Команда Popcorn Computer пополнила ассортимент миниатюрных ПК моделью Popstick, которая похожа на самый обычный USB-брелок. Новинку оснастили платформой Allwinner F1C200s ARM926EJ-S (ARMv5TE) с тактовой частотой 533 МГц, 64 МБ оперативной памяти DDR1, 128 МБ памяти SPI NAND Flash, операционной системой на ядре Linux, слотом для карты памяти microSD, разъемом USB Type-A для подключения к компьютеру и зарядки (5 Вт), возможностью использовать переходники USB Micro-B, USB-C или Lightning для подключения к другим устройствам, консольным коннектором Micro-USB и режимом работы аксессуара USB. Цена устройства составляет 29 долларов.

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