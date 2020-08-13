Компьютерная мышь Razer Mamba Elite Gaming Mouse с RGB - подсветкой теперь стала дешевле

Компания Razer предлагает несколько модных вариантов компьютерных мышей для тех кто готов заплатить за них чуть больше. К примеру, Razer Mamba Elite – проводную мышь с механическими переключателями Omron и разрешением 16000 CPI. По иронии судьбы змея, в честь которой названа мышь имеет только чёрный и зелёный цвета (как это, в то время как Mamba Elite может отображать весь спектр при помощи дополнительного RGB – освещения по бокам. Стандартная цена за такой девайс $89.99, но в настоящее время её можно приобрести на 30% дешевле за $59.99.

Оптический сенсор Razer Mamba Elite с 16000 CPI имеет максимальную скорость 450 дюймов в секунду и максимальное ускорение 50G. Все эти характеристики соответствуют Razer DeathAdder Elite, которую можно считать лучшей игровой мышью со своими 7 программируемыми кнопками (можно считать 9, если учитывать движения колеса прокрутки вверх и вниз). При этом Mamba Elite немного легче, чем DeathAdder и весит 3,4 унции. Текущая цена также является более выгодной по сравнению со своим старшим собратом, что должно заставить задуматься всех кто хочет приобрести новую мышь в ближайшее время.