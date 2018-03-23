Компьютерный корпус Aerocool GLO получил RGB-подсветку

Компания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов формата Mid Tower моделью GLO, одной из особенностей которой стала RGB-подсветка. Внутри корпуса можно установить материнскую плату типоразмера SSI-CEB, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарту длиной до 425 мм, до трёх 3,5-дюймовых накопителей или до пяти 2,5-дюймовых накопителей, два 120 мм вентилятора спереди, два во внутренней области, три внизу и один сзади, а также жидкостную СО с радиатором типоразмера 240/360 мм. Высота процессорного кулера ограничена 157 мм, а места для 5,25-дюймового жесткого диска и вовсе не предусмотрено. Также отметим семь мест для карт расширения, боковую стенку из закалённого стекла и две светодиодные RGB-полосы на фронтальной панели. Габариты корпуса равны 210:475:477,8 мм.