Компьютерный корпус Computer-1 Mini-ITX

Простой, без излишеств компьютерный корпус Computer-1 всегда был в процессе разработки. версия с платой работала нормально, но ручки не выдерживали веса корпуса при его перемещении. поэтому после нескольких буквально компьютерных сбоев они обратились к алюминию, чтобы получить более легкую и прочную конструкцию.
Конструкция корпуса изготовлена из алюминия толщиной 1 мм, он очень гибкий, и достаточно прочный, чтобы обеспечить безопасность ваших компонентов. В каждый комплект входят все детали, необходимые для сборки корпуса.