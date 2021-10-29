Компьютерный корпус Computer-1 Mini-ITX

Создавая свой первый офис много лет назад, инженеры-подростки решили создать свой идеальный корпус для ПК. Он должен был занимать небольшую площадь на рабочем столе и легко перемещаться. Они построили его с помощью лазерного резака, картона высокой плотности и аэрозольной краски.

Простой, без излишеств компьютерный корпус Computer-1 всегда был в процессе разработки. версия с платой работала нормально, но ручки не выдерживали веса корпуса при его перемещении. поэтому после нескольких буквально компьютерных сбоев они обратились к алюминию, чтобы получить более легкую и прочную конструкцию.

Конструкция корпуса изготовлена из алюминия толщиной 1 мм, он очень гибкий, и достаточно прочный, чтобы обеспечить безопасность ваших компонентов. В каждый комплект входят все детали, необходимые для сборки корпуса.