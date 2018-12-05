Компьютерный корпус In Win Z-Tower обойдется в 5000 долларов

Компания In Win представила самый необычный за последнее время компьютерный корпус Z-Tower, который окажется и одним из самих дорогих – 5000 долларов! Итак, перед нами алюминиевый корпус открытого типа, который характеризуется поддержкой материнских плат формата E-ATX, видеокарты длиной до 340 мм, процессорного кулера высотой до 170 мм, два накопителя, три 120-мм вентилятора и восемь плат расширения. Размеры корпуса равны 740:400:720 мм, а масса – невероятным 42 кг. Разумеется, Z-Tower выйдет ограниченным тиражом, а на каждом экземпляре будет выгравирован номер.